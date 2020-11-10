Москва, , 14:32 — REGNUM В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета министерства обороны РФ с российскими миротворцами на борту, сообщили 10 ноября в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Военно-транспортная авиация доставит в Нагорный Карабах личный состав миротворцев, материальные средства и бронетранспортеры.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются в соответствии с договоренностями России, Армении и Азербайджана.

В Карабах планируется направить 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники.

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