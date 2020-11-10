Москва, , 11:42 — REGNUM На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут работать только российские миротворцы. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, условия размещения российских миротворцев закреплены в совместном соглашении России, Армении и Азербайджана. «Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе планируется разместить российских миротворцев: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и спецтехники.

Размещение миротворцев предусмотрено трёхсторонним соглашении, которое подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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