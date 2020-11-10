Москва, , 12:04 — REGNUM Российские власти предпримут дальнейшие шаги по инциденту со сбитым над Арменией вертолётом Ми-24, исходя из итогов расследования. Об этом заявила 10 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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"Мы обратили внимание на то, что необходимо оперативное расследование», — сказала Захарова.

Он отметила, что после расследования можно будет говорить о том, почему был сбит вертолёт, и как это произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией. Власти Азербайджана признали ответственность за инцидент и принесли извинения российской стороне. При уничтожении Ми-24 погибли два члена экипажа, еще один получил ранения.

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