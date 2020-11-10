Ереван, , 07:51 — REGNUM Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит протестующими в столице республики Ереване. Об этом написал на своей странице в Facebook глава аппарата армянского премьер-министра Эдуард Агаджанян.

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Конфликт между участниками акции и охранниками Мирзояна завязался, когда он находился в служебном автомобиле. Протестующие начали вытаскивать и избивать всех, кто был в машине. Спикера госпитализировали в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ереване протестующие ворвались в здание армянского парламента и потребовали провести внеочередное заседание.

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