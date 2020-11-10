Москва, , 05:02 — REGNUM В случае атаки войск Украины на Донбасс по аналогии с Азербайджаном, атаковавшим Нагорный Карабах, ситуация превратится в мясорубку и с фатальными для Украины жертвами, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вы о чем думаете? За Азербайджаном стоит Турция, за вами кто? А вот то, что за Донбассом стоит Россия — очевидно. Вы с ума сошли? Кто, Байден пошлет морскую пехоту штурмовать это все вместе с ними? Турки перебросили несколько бригад на территорию, их спецназы работают на первом эшелоне. Они 3000−4000 боевиков из Ливии… они восстановили уже партии запрещенные, члены которых там воюют. Вы-то что будете делать? Ну хоть какой-то человек должен проявить вменяемость, или все как этот идиот [президент Украины Владимир Зеленский], которого вы с дуру избрали», — заявил Кургинян, обращаясь к украинским экспертам, находящимся в студии.

Кургинян также добавил, что параллели, которые проводят некоторые украинские страждущие войны, с ситуацией в Донбассе и в Нагорном Карабахом, не в пользу Украины, и лучше бы Украине даже не думать в этом направлении.