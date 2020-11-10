Тегеран, , 09:06 — REGNUM 9 ноября посол Ирана в Сане Хасан Ирлу провел переговоры с членом Высшего политического совета Йемена Султаном Алсамеем по поводу гуманитарного кризиса в Йемене и путей укрепления связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Поблагодарив Иран за неизменные призывы к прекращению возглавляемой Саудовской Аравией коалицией бомбардировок гражданских районов и блокады йеменской территории, Султан Алсамей отметил, что народ Йемена благодарен Исламской Республике за оказываемую гуманитарную помощь.

Алсамей подчеркнул, что благодаря хорошим отношениям между Тегераном и Саной Высший политический совет и правительство Йемена предоставят иранскому послу благоприятные условия для выполнения его дипломатической миссии.

Ирлу, в свою очередь, заявил на встрече, что Иран не пожалеет усилий, чтобы положить конец страданиям народа Йемена и добиться устойчивого мира.

Напомним, что 4 ноября Ирлу вручил свои верительные грамоты председателю Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машату.