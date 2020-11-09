Белград, , 22:49 — REGNUM Премьер-министры Сербии, Албании и Северной Македонии 9 ноября на видеоконференции, посвящённой созданию «мини-Шенгена» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Подписан и межгосударственный договор Сербии и Албании о свободном передвижении граждан спои предъявлении только внутреннего паспорта. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Меморандум и соглашение, в присутствии президента Сербии Александра Вучича, подписали премьер-министры Сербии, Северной Македонии и Албании — Анна Брнабич, Зоран Заев и Эди Рама.

Президент Вучич отметил, что сотрудничество в борьбе с коронавирусом и свободное передвижение граждан — это не только политическая инициатива, но, по его словам, данное взаимодействие поможет стимулировать экономику и повысить доверие граждан к властям.

Он указал, что существует также намерение институционализировать сотрудничество. Тем самым, он поддержал идею премьер-министра Албании Эди Рамы о формировании общего секретариата стран-членов «мини-Шенгена».

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