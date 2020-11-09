Париж, , 20:21 — REGNUM Лидер французской зеленой партии «Европа Экология Зеленые» Жюльен Байю потребовал от правительства Франции пересмотреть условия карантина из-за пандемии SARS-CoV-2, чтобы обеспечить всем жителям страны «равный доступ к природе».

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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 9 ноября, в ходе пресс-конференции Байю выступил за пересмотр некоторых «антикоронавирусных» ограничений. В частности он потребовал «адаптировать» к реальным условиям жизни запрет уходить от дома более чем на 1 км.

«Этот километр представляет собой нарушение принципа равенства, так как многие жители Франции не живут рядом с парком или садом… Доступ к природе необходим для поддержания психологического здоровья», — заявил Байю.

Напомним, 9 ноября французский финансовый конгломерат Société Generale объявил о сокращении 650 сотрудников во Франции из-за негативного влияния пандемии SARS-CoV-2 на экономику страны.

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