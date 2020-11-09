Москва, , 16:37 — REGNUM Указ о расширении полномочий Конституционного суда России подписал президент страны Владимир Путин. Текст указа размещён на официальном портале правовой информации 9 ноября.

Конституционный суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этому решению, в полномочия российского Конституционного суда теперь входит рассмотрение вопросов о возможности исполнения решений межгосударственных органов.

Это касается решений, принятых на основании положений международных договоров Москвы в их истолковании, противоречащем Конституции России.

Кроме того, теперь Конституционный суд по запросу президента страны может проверять конституционность уже принятых законов и законопроектов. И если КС конституционность такого документа не подтвердит, он не будет рассматриваться до тех пор, пока из него не уберут пункты, признанные неконституционными.

Теперь в ведении Конституционного суда находится рассмотрение жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан. КС сможет проверять конституционность законов и прочих актов, примененных в конкретном деле. Это будет в том случае, если будут исчерпаны прочие внутригосударственные средства судебной защиты.

Также в компетенции КС будет вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного судов, которые решат наложить на Россию какие-то обязанности. Если такое иностранное решение окажется противоречащим основам публичного правопорядка России, оно будет рассматриваться Конституционным судом.

Согласно указу, численность КС сокращается. В него теперь входят 11 (вместо 19) судей, считая председателя и заместителя председателя КС. Судьи доработают в прежнем составе до конца своих полномочий, а затем произойдёт сокращение до 11 человек.

Отмечается, что полномочия судей КС может прекратить Совфед, если в него поступит соответствующее представление президента. Главой Конституционного суда может назначаться судья, не входивший в его состав.

Входящие в состав Конституционного суда судьи не смогут делать публичных заявлений на тему, рассматриваемую или которая может поступить на рассмотрение суда.