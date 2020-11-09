Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Конфликтная ситуация, которая сложилась в Грузии при противостоянии оппозиции и властей, может привести к разрушению государства. Об этом сообщил 9 ноября один из лидеров оппозиционной партии «Лело для Грузии» Давид Усупашвили на своей странице в соцсети Facebook.

«Политические события оказались в таком русле, что мы все: и те, кто прав, и те, кто не прав, участвуем в процессе разрушения грузинского государства. Как-то мы должны остановиться и найти решение», — написал Усупашвили.

По его мнению, выход из сложившейся ситуации возможен в случае назначения новых парламентских выборов, которые будут контролироваться с помощью «международных инструментов». Усупашвили заявил, что будет использовать все свои возможности для того, чтобы добиться выполнения этой задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». Они на протяжении недели выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

Заявления международных наблюдателей, что выборы в основном были свободными и конкурентными, а также пересчет итогов голосования более, чем на 20 участках не убеждают оппозицию. В ночь на 9 ноября протестующие пытались штурмовать здание Центризбиркома, за что правоохранители их разогнали с помощью водомета.

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