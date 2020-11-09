Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Члены федерации профсоюзов Казахстана примут участие в парламентских выборах в качестве наблюдателей. Об этом 9 ноября сказал первый заместитель председателя федерации Мухтар Тиникеев на брифинге.

По его словам, федерация профсоюзов обеспечит законность и прозрачность выборного процесса. Выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы власти) пройдут 10 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила на выборы в Мажилис шесть политических партий.

В выборах примут участие партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь»), Коммунистическая народная партия Казахстана, Народно-демократическая партия «Ауыл» («Село»), патриотическая партия «Бiрлiк» («Единство») и Общенациональная социал-демократическая партия.