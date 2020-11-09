Сеул, , 12:43 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении области Танзании Мтвара. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 9 ноября представители министерства иностранных дел призвали граждан покинуть, а также отменить или отложить поездки в данный регион в связи с резким повышением активности экстремистских группировок, базирующихся на севере Мозамбика.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.