Новосибирск, , 05:06 — REGNUM Первая и вторая волна COVID-19 кардинально различаются. Об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Первая волна длилась с 18 марта до конца июля, а вторая уложилась в первые три недели сентября, когда мы увидели колоссальный прирост пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, — уточнил Хальзов. — Это огромная нагрузка на всю систему здравоохранения: на учреждения, которые оказывают стационарную помощь, амбулаторно-поликлиническую помощь, а также на медицинский персонал. Количество вызовов врачей на дом выросло в четыре — пять раз».