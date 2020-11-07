Анкара, , 19:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 7 ноября сам турецкий лидер на 7-м конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в провинции Кахраманмараш.

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Сегодня утром я также переговорил со своим братом Ильхамом Алиевым, — сказал Эрдоган. — Он лично рассказал мне о последних новостях. Я был рад услышать от него позитивные вести».

По его словам, на «родные земли» наконец-то смогут вернуться жители Азербайджана.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что вооруженные силы (ВС) Азербайджана «освободили» еще 16 сел в Нагорном Карабахе.

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