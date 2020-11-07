Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, которые 7 ноября провели телефонный разговор, подтвердили заинтересованность двух стран в углублении сотрудничества в борьбе с SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Высказана (лидерами двух стран — прим. ИА REGNUM) заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ актуальное положение дел в борьбе с коронавирусом в российских регионах и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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