Буэнос-Айрес, , 03:40 — REGNUM Правительство Аргентины работает над ускорением сертификации в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после завершения всех этапов клинических испытаний. Об этом президент южноамериканской республики Альберто Фернандес заявил 6 ноября в видеообращении, показанном на канале правительства в YouTube.

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«Для нас возможность заключения этого межгосударственного соглашения с Россией — повод для спокойствия, потому что она даёт нам повод думать, что мы сможем скоро получить вакцину. И мы приложим все усилия, чтобы это случилось», — сказал Фернандес.

Президент подчеркнул, что Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины, «когда наступит момент, быстро получит необходимую информацию для одобрения вакцины».

По словам Фернандеса, страна ведётся переговоры и о покупке других вакцин. Также в Аргентине в марте 2021 года должно начаться производство вакцины англо-шведской компании AstraZeneca.

Напомним, что власти Аргентины планируют совершить в декабре закупку по меньшей мере 15 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, Аргентина планирует приобрести у России вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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