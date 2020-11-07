Подгорица, , 10:48 — REGNUM Будущий премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 5 ноября обратился к гражданам страны с видеообращением. Он заявил, что правительство будет «экспертным», то есть будет состоять из компетентных специалистов, вне зависимости от партийной принадлежности, нации или веры.

По его словам, это новый подход, и именно поэтому он призвал граждан к проявлению терпения. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Сегодня мы решили сделать наш первый шаг к рационализации власти, что поможет разрешить все актуальные проблемы, являющиеся специфическими и характерными только для Черногории», — подчеркнул Кривокапич.

Он представил схему, состоящую из четырёх частей. Первая относится к верховенству права в стране, вторая касается экономики и финансов, третья — охватывает вопросы образования, а четвёртая часть — здравоохранение.

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