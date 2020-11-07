Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Несколько сот человек устроили акцию протеста у Белого дома, призывая действующего президента США Дональда Трампа освободить должность, сообщает 6 ноября РИА Новости.

Протестующие ходят с надувной куклой Трампа по прилегающим улицам, скандируя: «Трамп, уходи сейчас».

В Вашингтоне дежурят усиленные наряды полиции, общая обстановка спокойная.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Общие итоги голосования еще не подведены, однако кандидат от демократов Джо Байден уже намерен обратиться к нации в качестве «избранного президента».

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