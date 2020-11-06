Бишкек, , 17:10 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров заключил с «Dickens & Madson Canada» контракт, согласно которому республика платит $1 млн (78,4 млн рублей) за то, что канадская компания добьется выделения денежной помощи от США, Израиля и стран Ближнего Востока для новых киргизских властей, пишет «ForeignLobby.com».

Издание отмечает, что спустя всего две недели после прихода к власти Жапаров договорился с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше, который является владельцем вышеупомянутой компании, о том, что тот выступит лоббистом интересов новых киргизских властей в американском, израилском и ближневосточном правительствах.

Согласно документам, фирме уже выплатили половину оговоренной суммы — $500 тысяч (39,2 млн рублей).

По договору компания-лоббист должна будет в ближайшее время обеспечить организацию встреч Жапарова с высокопоставленными чиновниками США, представителями властей Саудовской Аравии и ОАЭ, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В обмен на экстренную финансовую помощь новые киргизские власти готовы предложить ближневосточным странам свои месторождения, а Израилю и США — возможность инвестирования в сельскохозяйственный сектор Киргизии, в частности в выращивание хлопка.

Издание подчеркивает, что и. о. президента Садыр Жапаров заключил этот контракт, поскольку республика испытывает острейшую нехватку денег из-за эпидемии коронавируса и снижения на 60% объема денежных переводов от киргизских мигрантов, работающих в России, которые составляют около трети ВВП Киргизии. А еще одной проблемой является внешний долг страны.

Правительство Киргизии уже выступило с опровержением, заявив о том, что информация о готовности новых властей республики заплатить $1 млн за лоббирование их интересов для получения финансовой помощи от других стран, «не соответствует действительности, поскольку противоречит законодательству Киргизии».