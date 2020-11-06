Москва, , 13:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин в курсе дела обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин в курсе этого дела. Но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов ведущегося расследования», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что уголовное дело расследуется в особом порядке в связи с сущностью обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, Сафронова обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова были Соединенные Штаты.

Ранее Песков заявил, что судьбой Сафронова озабочены не только журналисты, но и Кремль.

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