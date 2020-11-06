Бишкек, 6 ноября 2020, 13:26 — REGNUM В Киргизии политические процессы вернулись в правовое поле. Об этом 6 ноября заявил исполняющий обязанности президента, премьер Киргизии Садыр Жапаров.
«Политические процессы вернулись в правовое поле», — сказал на заседании совета глав правительств стран СНГ.
По его словам, все государственные органы осуществляют свою деятельность в штатном режиме.
Также он выразил особую благодарность российской стороне за помощь в мирном урегулировании ситуации в республике.