Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова попросят объяснить причины наличия неприятного запаха в одном из районов Северной столицы. Соответствующее обращение готовит депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как полагает депутат, местные власти игнорируют указанные проблемы несколько лет подряд, о чем Миронову стало известно в ходе приема граждан по видеосвязи.

Так, житель Красносельского района Санкт-Петербурга Андрей Шеховцов заявил, что на проспекте Ветеранов, в жилых комплексах «Новосергиево» и «Балтийская жемчужина» горожане постоянно жалуются на неприятный запах. При этом обращения в «Водоканал», Роспотребнадзор, МЧС, прокуратуру и районную администрацию, по утверждению Шеховцева, не дали никаких результатов.

Чтобы решить проблему, нужно проверить сразу несколько объектов, считает петербуржец: очистные сооружения, санкционированные и несанкционированные свалки.

Виновника воздушного отравления сложно найти и потому, что специальные лаборатории по проверке воздуха не могут фиксировать запахи в ночное время, убежден Шеховцев, а именно ночью, по словам жителей, запахи становятся «невыносимыми».

"Я уверен, что для решения этого вопроса нужно обращаться к губернатору, но для этого мне нужны конкретные факты и заявления граждан», — сказал Сергей Миронов.

Он поручил представителям петербургского отделения «Справедливой России» собрать и обобщить всю необходимую для подготовки обращения информацию и заявления местных жителей.

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Заметим, весной 2020 года петербургский парламент поддержал федеральную законодательную инициативу «эсера» Надежды Тихоновой об оценке качества воздуха у промзон и свалок по запаху. Позднее в городе даже создали межведомственную рабочую группу по поиску источников запаха и их ликвидации.

При этом считается, что сейчас самая сложная ситуация сложилась в промышленном Невском районе, где только за июль в экологическую дежурную службу поступило 98 звонков с жалобами от жителей поселка Усть-Славянка. В связи с этим глава комитета по природопользованию Денис Беляев 13 августа провел выездную встречу с жителями ЖК «Невские паруса», которые страдают от химических запахов, особенно на верхних этажах в ночное время.

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