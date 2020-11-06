Москва, , 12:07 — REGNUM Ситуация с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным является по-дилетантски срежиссированным спектаклем. Об этом 6 ноября говорится в сообщении МИД России.

Так, в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, в частности, на синхронизацию действий ряда западных стран и безапелляционные решения «без намека на попытку разобраться в происходящем».

Кроме того, до сих пор остались без ответа ноты в министерства иностранных дел Германии, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию о произошедшем.

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«У любого стороннего наблюдателя, далёкого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что основным замыслом происходящего является очередной санкционный «выстрел» в адрес Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, российский оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в конце августа. После этого по настоянию его семьи блогера доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что он был отравлен веществом из группы «Новичок», относящимся к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Европейский союз ввёл санкции.

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