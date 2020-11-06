Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Автопробег в знак протеста против результатов голосования на выборах в парламент Грузии начали члены оппозиционных партий и их сторонники в Тбилиси 6 ноября. Об том сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, в рамках акции протеста выехали две колонны машин с национальными флагами и партийной символикой. Одна отправилась от площади Саакадзе к зданию Центризбиркома, а другая — от станции метро «Авлабари» к зданию МВД. Потом автоколонны планируют встретиться у площади Республики и направиться общим маршем машин к бизнес-центру лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

«Сегодня мы снова протестуем против спецоперации Иванишвили под названием «выборы». Он думал, что превратит Грузию в фейк, но грузинский народ ему этого не простит», — сказал журналистам один из протестующих Бесо Газделиани.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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