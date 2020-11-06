Хартум, , 10:15 — REGNUM Граница между восточным штатом Судана Кассала и Эфиопией была закрыта в связи с ростом напряженности в отношениях между федеральными властями Эфиопии и регионом Тыграй, передаёт государственное информационное агентство Судана Suna.

«Губернатор Фатех аль-Рахман Аль-Амин объявил о закрытии границы между штатом Кассала и Эфиопией с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления. Это связано с напряженностью в области безопасности, которая наблюдается в Эфиопии в последние дни в регионе Тыграй, который примыкает к штату Кассала», — говорится в постановлении пресс-службы главы штата Кассала.

Губернатор штата заявил, что он отправится в Вад-Эль-Хелев, деревню в штате Кассала, граничащем с Эфиопией и Эритреей, чтобы оценить ситуацию. Он подчеркнул, что суданские власти не позволят каким-либо лицам или группам проникнуть в государство с оружием.

Будет также создан комитет для рассмотрения вопроса о том, как обращаться с гражданскими лицами, которые могут искать убежища на суданской территории.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок 5 ноября провел телефонные переговоры со своим эфиопским коллегой Абием Ахмедом, заявив, что он с беспокойством следит за событиями в Эфиопии.

Напомним, что 4 ноября премьер-министр Абий приказал армии начать военные действия против вооруженных сил региона Тыграй, обвинив их в нападении на федеральные войска, дислоцированные в этом регионе.

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