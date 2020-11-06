Ташкент, , 10:00 — REGNUM Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов выразил готовность оказать поддержку Киргизии в проведении реформ, сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

5 ноября министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбеков встретился в Ташкенте с премьер-министром Узбекистана. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

Арипов сказал, что Ташкент готов оказать финансовую и продовольственную помощь соседней республике. Узбекистанская сторона также готова построить в Киргизии лечебно-оздоровительное учреждение.

В рамках рабочего визита Казакбекова в Узбекистан состоялась церемония возложения цветов к памятнику киргизского поэта Чингиза Айтматова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября глава МИД Киргизии Руслан Казакбеков встретился с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым. Стороны обсудили проведение предстоящих двусторонних мероприятий.

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