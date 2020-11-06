Варшава, , 09:58 — REGNUM В четверг, 5 ноября, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау провел в Варшаве встречу с послом США в Польше Джорджетт Мосбахер. Об этом сообщила пресс-служба польского МИД на официальной странице в Twitter.

«Збигнев Рау сегодня принял с визитом посла США в Польше Джорджетт Мосбахер. Встреча подтвердила решимость обеих сторон и дальше укреплять трансатлантические отношения и стратегическое, многогранное польско-американское партнерство», — говорится в сообщении.

В свою очередь, американский посол на своей странице в Twitter поблагодарила министра Рау за «плодотворную встречу». «Польско-американская дружба была и останется крепкой, взаимовыгодной и продуктивной благодаря нашим общим ценностям, интересам и истории», — написала Мосбахер.

Напомним, на этой неделе министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал возможные итоги выборов президента США в 2020 году. По мнению дипломата, результаты кампании никак не повлияют на польско-американский союз, потому что они очень прочны и взаимовыгодны.