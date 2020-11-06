Токио, , 07:46 — REGNUM Ситуацию вокруг КНДР и совместный подход по вопросам обеспечения безопасности обсудили помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, генсек Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура и начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун. Об этом 6 ноября сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, в ходе дистанционной встречи участники подчеркнули важность продолжения сотрудничества трёх стран в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии в настоящее время изучают возможность проведения крупномасштабных военных учений, в которых будут задействованы практически все наземные Силы самообороны страны. Обсуждаемые учения могут стать самыми крупными в Японии с 1985 года, когда японские военные проигрывали сценарий вторжения СССР на самый северный остров страны Хоккайдо.

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