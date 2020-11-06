Веллингтон, , 07:46 — REGNUM В Новой Зеландии избирательная комиссия 6 ноября опубликовала на своём сайте официальные результаты выборов в парламент, которые прошли 17 октября.

По данным комиссии, победившая Лейбористская партия Новой Зеландии, возглавляемая премьер-министром страны Джасиндой Ардерн, получила 65 депутатских мандатов из 120 и смогла сформировать почти полностью однопартийное правительство.

Правоцентристская Национальная партия получила 33 мандата. Партии ACT и «зелёных» взяли по десять мандатов. И два мандата достались партии маори. Всего на этих выборах голосовали более 2,8 млн избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии 6 ноября было приведено к присяге новое правительство, вновь возглавляемое премьер-министром Джасиндой Ардерн.

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