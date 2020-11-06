Веллингтон, , 04:18 — REGNUM В Новой Зеландии 6 ноября было приведено к присяге новое правительство, вновь возглавляемое премьер-министром Джасиндой Ардерн. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Присягу нового правительства стране и королеве Великобритании, которая является главой Новой Зеландии, приняла генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди. Она же подписала распоряжение о назначении Джасинды Ардерн на пост премьер-министра.

Напомним, правительство Новой Зеландии было сформировано 2 ноября, по итогам состоявшихся 17 октября парламентских выборов, на которых лейбористы получили 64 из 120 мест в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий премьер-министр страны Джасинда Ардерн начала набирать популярность на фоне борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и процессов над убийцей, устроившим стрельбу в Крайстчерче.

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