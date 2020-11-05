Ереван, 5 ноября 2020, 20:55 — REGNUM Некоторые из 29 тел армянских военнослужащих, ранее переданных Армении азербайджанской стороной, носят следы расчленения, заявил 5 ноября в интервью «Sputnik Армения» начальник управления криминалистики Следственного комитета Армении Рафаел Варданян.
Речь идет о телах погибших военнослужащих, переданных Армении 29 октября при содействии России и Международного комитета Красного Креста.
По мнению осмотревшей тела следственной группы, обнаружены факты расчленения, некоторые тела обуглены.
Рафаел Варданян отметил, что сейчас СК Армении ждёт официальных результатов судебно-медицинских экспертиз, позволяющих ответить на вопросы о фактах пыток или глумления над телами погибших.
Стоит отметить, что обугливание или напоминающие резано-рубленые раны повреждения могут являться следами воздействия ракетно-артиллерийских боеприпасов различного типа.
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