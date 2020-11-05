Баку, , 13:53 — REGNUM Общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе выросло до 92 человек. Об этом 5 ноября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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«В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября до 11:00 (10:00 мск) 5 ноября погибли 92 мирных жителя», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине 404 мирных жителя ранены, и уточняется, что 502 гражданских объекта, 2971 частный дом и 100 жилых зданий получили в результате этого ущерб.

При этом ранее сообщалось о 91 погибшем и 405 раненых из числа азербайджанского мирного населения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что попытку наступления на восточном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе предприняли ВС Азербайджана.