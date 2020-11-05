Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Власти Петербурга обсуждают планы по введению более жестких ограничений в связи с разрастанием эпидемии коронавирусной инфекции. Самоизоляция для пожилых петербуржцев вновь может стать обязательной, а фуд-корты в торговых центрах и другие развлекательные заведения могут закрыть.

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Как сообщает 5 ноября интернет-издание «Фонтанка», сегодня состоятся консультации медицинского и экономического блоков администрации Санкт-Петербурга с представителями Управления Роспотребнадзора по региону.

По данным источников издания, среди обсуждаемых мер — обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, обязательный перевод на удаленный режим работы части сотрудников предприятий, а также запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах и другие меры.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом в городе «некритической, но сложной». Но это было сказано еще до того, как в Петербурге был преодолен рубеж в тысячу заразившихся за сутки. На 5 ноября в больницах остается всего 9% свободных коек для пациентов с ковидом. В связи с этим еще три стационара переходят на лечение таких больных.

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Также в настоящее время обсуждается возможность продления школьных каникул или перевода школ на дистанционную работу.

За последние сутки в городе зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 66 263 случая заражения. От COVID-19 скончались 4024 человека, выздоровели 40 970 человек.

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