Париж, , 12:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит контрольно-пропускной пункт на границе страны с Испанией в рамках усиления борьбы французского правительства с нелегальной иммиграцией и терроризмом. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Le Figaro.

Совместно с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном и заместителем министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеманом Боном Макрон посетит пограничный пункт досмотра Коль-дю-Пертюс в Восточных Пиренеях и Центр сотрудничества сил полиции и таможни, расположенный там же.

Как уточняют журналисты, Испания остается для Франции одним из основных источников мигрантов, едущих из Африки.

Напомним, 7 и 8 ноября Дарманен посетит Тунис и Алжир, чтобы согласовать с властями этих стран списки лиц — граждан этих государств, которых власти Франции считают радикальными и собираются депортировать. Эта мера вызвана терактом в Ницце 29 октября, когда выходец из Туниса Брахим Ауиссауи убил троих человек.

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