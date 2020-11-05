Джакарта, , 10:04 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса, высшего законодательного органа Индонезии, Бамбанг Сусатьо призвал индонезийских граждан в Турции сохранять оптимизм на фоне пандемии, сообщает Detik.

По его словам, каждый кризис, такой как пандемия COVID-19, всегда приносит много возможностей. Как и все страны мира, затронутые пандемией, Индонезия переживает кризис в области здравоохранения и экономики.

«Рождение закона о создании рабочих мест призвано ответить на различные кризисы, которые имели место. Один из них — ускорить экономический рост с целью упрощения законов и нормативных актов», — заявил Бамбанг Сусатьо.

«Парламент Турции выразил поддержку идеи Народного консультативного конгресса о создании международной ассамблеи в качестве форума для расширения сотрудничества в странах с мусульманским большинством», — добавил Бамбанг Сусатьо.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Великобритании в сотрудничестве с министерством здравоохранения Индонезии организовало семинар по использованию системы дистанционного оказания медицинских услуг.

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