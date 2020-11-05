Ереван, , 09:45 — REGNUM Подразделения ВС Азербайджана подвергли утром 5 ноября обстрелу города Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе. Об этом 5 ноября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Рано утром противник возобновил обстрел мирных поселений Арцаха (Нагорно-Карабахская республика — ред.). В частности, из тяжелых орудий обстреляли Мартуни и Шуши», — говорится в сообщении Ованнисяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что населенные пункты на территории Геранбойского и Тертерского районов Азербайджана в ночь на 5 ноября обстреливались со стороны армянских ВС.