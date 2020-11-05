Гома, Конго, , 08:14 — REGNUM Правительство Демократической Республики Конго снова открыло один из главных пограничных пунктов с Руандой в среду, 4 ноября. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представителей администрации города Гома.

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Пограничная переправа была закрыта в марте в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. В период закрытия через переправу пропускали только грузовые автомобили.

Представители обеих стран встретились в прошлый понедельник, 26 октября, и договорились вновь открыть пограничный пункт для студентов и рабочих, больше всего пострадавших от его закрытия.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди отменил закрытие всех пограничных пунктов в июле, однако участок между Гомой и Гисеньи, который граничит с Руандой, оставался закрытым.

В провинции Северное Киву, где расположен город Гома, зарегистрировано второе по величине число случаев заражения коронавирусом в ДР Конго. Эпицентром пандемии в стране остается столица — Киншаса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последние недели в ДР Конго зафиксировали резкий всплеск новых случаев заражения коронавирусом.