Джефферсон-Сити, США, , 07:30 — REGNUM Губернаторские выборы в американском штате Миссури выиграл действующий глава региона, республиканец Майк Парсон, передает телеканал NBC News.

Губернатору удалось получить голоса 59,8% избирателей. В пользу его соперника, демократа Николь Гэллоуэй высказались 38,2% голосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США проводятся всеобщие выборы. По их итогам, должны быть избраны президент и вице-президент страны, а также 13 губернаторов штатов, 35 членов Сената и 435 членов Палаты представителей американского Конгресса.

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