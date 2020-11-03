Москва, , 21:03 — REGNUM Создание Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан позволит сделать более открытым ценообразование, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Создание единого центра, который займется закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, позволит сделать ценообразование более открытым и прозрачным», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он обратил внимание на то, что стоимость препаратов в разных регионах может значительно отличаться.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о создании Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Центр также будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребность в медикаментах в регионах.

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