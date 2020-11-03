Берлин, 3 ноября 2020, 17:31 — REGNUM Трусливой попыткой атаковать европейские ценности назвала теракт 2 ноября в Вене германский федеральный канцлер Ангела Меркель, сообщили 3 ноября в её пресс-службе.
Глава германского правительства выразила соболезнования семья погибших в ходе теракта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе теракта в Вене погибли пять и пострадали 22 человека. Один террорист убит, задержаны 14 подозреваемых в причастности к теракту.
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