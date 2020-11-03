Париж, , 17:24 — REGNUM Школьники Парижа, Нанта и Безансона заблокировали входы в свои учебные заведения, чтобы выразить недовольство недостаточными, по их мнению, мерами правительства Франции по борьбе с распространением коронавируса.

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Как сообщает France Info, во вторник, 3 ноября, десятки школьников во Франции устроили непродолжительную забастовку против ограниченных, как они считают, мер, направленных на защиту учащихся от заражения вирусом SARS-CoV-2.

В частности, школьники недовольны тем, что их слишком много в классах во время занятий, и по этой причине поддерживать социальную дистанцию становится невозможно.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 518 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,466 млн.

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