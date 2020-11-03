Москва, , 16:43 — REGNUM Поздравительную телеграмму направил 3 ноября президент России Владимир Путин академику РАН Юрию Соломонову по случаю 75-летия, сообщили в пресс-службе Кремля.

В телеграмме глава государства отметил вклад юбиляра в науку, в развитие российской конструкторской школы и в укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.

«Столь важный и востребованный труд достоин самого глубокого признания, — говорится в телеграмме. — Желаю Вам здоровья и всего наилучшего».

Напомним, академик РАН Юрий Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники с 1997 г., является Героем Труда Российской Федерации (2015 г.), Заслуженным изобретателем СФСР (1987 г.) и Лауреатом Государственной премии СССР (1981 г.).