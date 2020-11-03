Варшава, , 16:06 — REGNUM По ходатайству партии «Право и справедливость» в Польше перенесли заседание Сейма (парламента) на 18−19 ноября. Об этом сообщила заместитель спикера Сейма Малгожата Кидава-Блоньская, представляющая оппозиционную «Гражданскую коалицию». Об этом передает Polskie Radio 24.

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После заседания Президиума Сейма Кидава-Блоньская совместно с депутатами Влодзимежем Царзастым («Левые») и Петром Згожельским («Польская крестьянская партия») провели пресс-конференцию, в ходе которой Кидава-Блоньская сообщила о принятом решении.

Политик связала это с тем, что «на носу обсуждение серьезных вопросов, в том числе и по поводу решения Конституционного суда по поводу ужесточения запрета на аборт, и у правящей партии пока нет аргументов».

В то же время вице-спикер Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий сказал, что «обсуждение было отложено из-за большого количества заразившихся коронавирусом среди депутатов». «Мы не хотим прийти к ситуации, когда Сейм придется закрыть, потому что работать будет некому», — указал Терлецкий.