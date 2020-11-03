Киев, , 15:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет запугать украинское общество, но, наоборот, становится смешным. Об этом заявил его предшественник, депутат Верховной рады Пётр Порошенко 3 ноября, общаясь с журналистами в кулуарах парламента.

«Вчера Зеленский пытался напугать Верховную раду и украинское общество. Это очень плохо… Я ему говорил ещё год назад и могу повторить — вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным», — сказал Порошенко.

По его словам, когда президент Украины выглядит смешно, это ещё хуже, чем если бы он выглядел страшно.

Порошенко уверен, что Зеленский пытается перенять «опыт РФ».

Напомним, ранее представитель Зеленского в КСУ заявил, что члены суда «любят Россию» и поэтому посчитали неконституционной статью Уголовного кодекса о декларировании.

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