Киев, 3 ноября 2020, 13:04 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) отменили антикоррупционную статью УК Украины о недостоверном декларировании из-за «любви к России». Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Фёдор Вениславский 3 ноября во время выступления в Верховной раде.
По его словам, группу судей, симпатизирующих России, возглавляет председатель КСУ Александр Тупицкий.
Парламентарий призвал судей добровольно уйти в отставку, пригрозив им произволом «улицы».
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Зеленский в своём желании разогнать КСУ дал повод для импичмента.
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