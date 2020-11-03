Киев, , 13:04 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) отменили антикоррупционную статью УК Украины о недостоверном декларировании из-за «любви к России». Об этом заявил представитель президента Украины в КСУ, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Фёдор Вениславский 3 ноября во время выступления в Верховной раде.

«Российская Федерация с помощью своих агентов влияния на Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КСУ признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины», — считает депутат.

По его словам, группу судей, симпатизирующих России, возглавляет председатель КСУ Александр Тупицкий.

«В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного суда», — утверждает Вениславский.

Парламентарий призвал судей добровольно уйти в отставку, пригрозив им произволом «улицы».

"Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица», — подчеркнул представитель Зеленского.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Зеленский в своём желании разогнать КСУ дал повод для импичмента.

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