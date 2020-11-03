Мадрид, , 08:55 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал жителей Австрии в связи с терактом в Вене.

«Ненависть не сломит наше общество. Европа останется твёрдой перед лицом терроризма. Выражаю нашу любовь семьям жертв и солидарность с австрийским народом», — написал он в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что в результате террористического акта, который произошёл в столице Австрии Вене, погибли как минимум три человека и несколько пострадали.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене террористической атакой и пообещал, что полиция примет решительные меры в борьбе с напавшими на город.

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