Париж, , 14:31 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен посетит Тунис и Алжир, чтобы согласовать с властями этих стран списки лиц — граждан этих государств, которых Франции считает «радикальными» и собирается депортировать.

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После убийства троих человек в Ницце 21-летним выходцем из Туниса глава МВД Франции отправится 7 и 8 ноября в Тунис и Алжир, чтобы «обсудить ситуацию со своими коллегами из министерств внутренних дел и разведывательными службами, а также согласовать депортацию нескольких человек, имеющих гражданство этих стран и признанных радикальными во Франции».

Как уточнил министр во время своего интервью телеканалу BFM TV, за последний месяц власти Франции уже выслали 16 человек.

Напомним, ранее 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал школьников страны «учиться быть свободными», несмотря на убийство преподавателя истории Самуэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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