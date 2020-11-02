Бишкек, , 13:37 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы Киргизии выявили коррупционную схему с участием руководства госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.

Следствие установило, что директор ветеринарного ведомства Калсыбек Жумаканов и несколько его подчиненных присваивали бюджетные деньги при проведении госзакупок биопрепаратов и вакцин для иммунизации домашнего скота.

Выяснилось, что делали они это, заключая заведомо невыгодные для государства контракты, где основным условием было «извлечение теневых доходов за счет фиктивного повышения поголовья скота и искусственного завышения цен».

При этом использовалась коррупционная схема, которая ограничивала возможность участия посторонних компаний, что обеспечивала доступ к государственным закупкам только подконтрольным и аффилированным поставщикам.

Только по одному такому факту при закупке вакцин от бруцеллеза для крупного рогатого скота ущерб составил 31 млн сомов (30 млн рублей).

Директор госинспекции Калсыбек Жумаканов, а также трое его подчиненных задержаны по подозрению в коррупции и водворены в изолятор временного содержания.