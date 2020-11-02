Афины , , 12:10 — REGNUM Мэр греческого города Салоники Константинос Зервас подчеркнул необходимость более строгих мер для города, которые будут включать запрет движения с 8 до 9 вечера и запрет на выезд за пределы префектуры. О мерах, необходимых для борьбы с коронавирусом, мэр рассказал в интервью телеканалу SKAI 2 ноября.

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«Сейчас мы находимся в состоянии войны, и сегодня мы должны увидеть, как мы будем бороться со злом, — сказал Зервас. — Уже принятые меры требуют времени, чтобы начать окупаться, но с учетом огромного количества случаев нам нужно принять еще более строгие меры. Я уже предлагал запретить движение ранее, в 8−9 вечера, а также запретить поездки внутри и за пределы префектуры. Это не всеобщий карантин, розница будет открыта, услуги открыты».

Число случаев заражения коронавирусом в Греции растёт, для примера, 29 октября было выявлено более полутора тысяч случаев, а днем ранее — 1256. Тогда это стало первым разом за все период пандемии, когда данное число превысило 1 тыс.