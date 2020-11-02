Минск, , 12:00 — REGNUM Ходатайство об изменении меры пресечения члену координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой для того, чтобы ее выпустили из СИЗО под залог, подала адвокат оппозиционера Людмила Казак.

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«Очередное ходатайство подано, уже третье по поводу (изменения — ред.) меры пресечения», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Казак уточнила, что данное ходатайство было подано в Следственный комитет Белоруссии для того, чтобы Колесникову выпустили из СИЗО под залог.

Кроме этого, адвокат отметила, что все ходатайства об изменении меры пресечения ее подзащитной направляются в СК, так как именно последнее ведомство избрало для Колесниковой заключение под стражу в период расследования уголовного дела.

«Перебираем по очереди все меры пресечения, которые предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, от более строгих к менее строгим. Но залог у нас — это довольно строгая мера пресечения, потому что есть финансовая ответственность», — сказал она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к странам ЕС об оказании оппозиции в Белоруссии более активной поддержки и усилении давления на Минск обратилась экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская.